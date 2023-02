Mariene de Castro não enviou proposta para se apresentar no Carnaval, diz secretário de Cultura

Após a crítica de Mariene Castro por não ter sido convidada para participar do Carnaval de Salvador, nesta quinta (23) o secretário municipal da Cultura, Pedro Tourinho, afirmou que a cantora não enviou qualquer projeto ou proposta para fazer parte da folia.

Na semana do evento, Mariene fez um desabafo. Ela disse que compreendia o motivo de não ter nenhum convite e afirmou que se deve ao preconceito e intolerância religiosa.

Tourinho afirmou que, durante a festa, algumas pessoas o abordaram nas ruas para perguntar o motivo da não contratação. "Respondo: pelo que apuramos, até aquele post na semana da festa, ela não havia enviado qualquer projeto ou proposta. A contratação sim depende do governo ou da prefeitura, mas depende também do artista, que tem de manifestar minimamente seu interesse em participar. A organização não tem como adivinhar se um artista já tem datas fechadas em eventos privados ou se tem patrocínios…", disse em publicação no Twitter.

O secretário disse ainda que "se houvesse qualquer manifestação mínima de interesse" por parte de Mariene em tocar no carnaval, no prazo adequado, seja pela prefeitura ou pelo governo, ela teria sido atendida com o apoio necessário. "Todos sabem seu valor cultural e artístico".