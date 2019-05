Mariene de Castro promove viagem pela história do samba em novo show

Para celebrar o samba tradicional baiano, a sambista Mariene de Castro volta a Salvador neste sábado (25), para a segunda edição do Samba na Concha. O encontro tem o objetivo de celebrar o ritmo como uma expressão genuinamente baiana. “É um momento de ovacionar o samba dentro da Bahia, onde tudo começou. Para a gente lembrar o quanto essa terra é mãe desse samba”, ressalta a sambista.

O convite da casa chegou para Mariene como uma oportunidade de voltar à Concha Acústica do TCA, um palco que para ela simboliza o marco do início de sua carreira, e exaltar o samba local. samba este que, segundo ela, ainda não ocupa o lugar de destaque que deveria. “Eu ainda quero muito ver a Bahia reconhecida como a mãe legítima do samba, como ela é. Eu vejo que o samba, na Bahia, ainda está dentro de um lugar à margem, que não é o dele. Tenho certeza que o samba é a grande representação, especialmente da Bahia”, defende.

Para exaltar a história do gênero, a artista preparou um repertório que mistura sucessos de grandes sambistas baianos como Batatinha e Riachão; com os seus próprios: Ilha de Maré, Falsa Baiana e Amuleto de Sorte. Além disso, ela selecionou músicas dos repertórios de Beth Carvalho e de Tia Maria do Jongo da Serrinha, grandes nomes do gênero que faleceram recentemente. Sobre as músicas das sambistas escolhidas ela preferiu manter segredo, mas garantiu que são canções que tocam seu coração.

A primeira edição do evento foi realizada em novembro do ano passado e reuniu cerca de 3 mil pessoas, segundo a produção do evento. De Volta à cidade, Mariene diz estar empolgada em dar continuidade ao projeto que tem intenção de ser frequente na capital, sempre com o intuito de celebrar a trajetória do samba. “Estou muito feliz de voltar a Salvador e nós vamos fazer uma linda festa. Espero todos vocês lá para a gente sambar um bocado", convida.

Serviço

O que: Samba na Concha, com Mariene de Castro

Onde: Concha Acústica do TCA

Quando: Neste Sábado (25), às 19h

Ingresso: R$ 60 | R$ 30

Vendas: Bilheteria do TCA, SAC dos Shoppings Barra e Bela Vista e site Ingresso Rápido