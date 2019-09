Marighella, filme de Wagner Moura, tem estreia cancelada

A estreia do filme Marighella, sobre a vida do guerrilheiro baiano Carlos Marighella, teve sua estreia cancelada. O lançamento ocorreria no dia 20 de novembro, Dia da Consciência Negra. Segundo comunicado distribuído pela produtora O2, a empresa "não conseguiu cumprir a tempo todos os trâmites exigidos pela Ancine (Agência Nacional do Cinema)".

Veja abaixo o comunicado na íntegra.

"Nós, produtores do longa-metragem Marighella, dirigido por Wagner Moura, anunciamos que a data de lançamento do filme nos cinemas brasileiros, divulgada anteriormente para 20 de novembro de 2019, está cancelada.

Os produtores haviam escolhido o mês de novembro, que marca os 50 anos de morte de Carlos Marighella, e o dia 20, da Consciência Negra, para a estreia. No entanto, a O2 Filmes não conseguiu cumprir a tempo todos os trâmites exigidos pela Ancine (Agência Nacional do Cinema).

Marighella segue sendo apresentado com muitos sucesso em vários festivais de cinema no mundo. Nosso objetivo principal sempre foi a estreia no Brasil. Os produtores e a distribuidora Paris Filmes vão seguir trabalhando para que isso aconteça."

O filme

O filme, que marca a estreia de Wagner Moura na direção, tem Seu Jorge como o guerrilheiro baiano Carlos Marighella, que liderou um dos maiores movimentos de resistência contra a ditadura militar. Marighella foi assassinado em 1969. O elenco também tem Adriana Esteves, Bruno Gagliasso, Bella Camero, Herson Capri, Humberto Carrão e Luiz Carlos Vasconcelos. O filme é baseado no livro Marighella - O Guerrilheiro que Incendiou o Mundo, de Mário Magalhães.

A primeira exibição do filme aconteceu no Festival de Berlim, em fevereiro deste ano. Em seguida, participou de mostras em Austrália, Chile, Itália e França.

O trailer havia sido lançado há cerca de um mês.