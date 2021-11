Cerca de um mês após estrear no Brasil, Marighella ocupa o posto de filme nacional mais assistido nos cinemas em 2021 e já tem data para chegar ao streaming.

De acordo com informações da colunista Patricia Kogut, o longa dirigido por Wagner Moura e estrelado por Seu Jorge será lançado no Globoplay no próximo dia 4 de dezembro.

Leia mais notícias do Alô Alô Bahia