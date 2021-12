"Marighella" terá exibição gratuita na Casa do Hip-Hop Bahia

Em parceria com o Movimento Sem Terra (MST), a Casa do Hip-Hop Bahia exibe gratuitamente o filme “Marighella” . A sessão acontece na próxima quinta-feira (16), às 18h. A casa do Hip Hop Bahia fica no Largo Quincas Berro D’Àgua, Pelourinho. Durante a exibição, lideranças do movimento social estarão presentes. Ademais, haverá intervenções artísticas, além da apresentação da campanha nacional Natal Sem Fome do MST, uma ação de solidariedade que visa garantir a comida no prato de muitas famílias no campo, na cidade e em territórios indígenas.

A equipe da casa também abriu uma campanha de arrecadação de alimentos não perecíveis, que serão destinados as famílias que estão em vulnerabilidade social.

O longa é inspirado na biografia escrita pelo jornalista Mário Magalhães. A película foca nos últimos cinco anos de vida de Carlos Marighella, escritor, político e guerrilheiro, de 1964 até sua violenta morte em uma emboscada em 1969.

"Marighella" é o primeiro trabalho de Wagner Moura na direção. Seu Jorge interpreta o protagonista e contracena com Bruno Gagliasso, Adriana Esteves, Humberto Carrão, Rafael Lozano, Luiz Carlos Vasconcelos, Herson Capri e Bella Camero.

O acesso será mediante apresentação de Certificado Covid – ConectSUS e ou cartão de vacina, o uso de marcara no local é obrigatório e a ocupação limitada conforme decretos vigentes.

A exibição conta com a parceria e apoio em suporte técnico da empresa PROJETE – Imagens e Soluções Audiovisuais, e o apoio do Centro de Culturas Populares e Indenitárias (CCPI/SecultuBA).