Marília é a 1ª eliminada do BBB 23; Fred Nicácio volta para a casa

A maquiadora Marília foi a primeira eliminada do BBB 23. Depois de participar da dinâmica do Quarto Secreto, a potiguar concorreu com sua dupla, o médico Fred Nicácio, a permanência na casa. Ela recebeu 52,7% dos votos do público, que escolhe Nicácio para retornar à casa imune. O brother teve recebeu 47,3% dos votos. Foram 32.691.714 de votos.

Na noite desta quinta-feira (26), Tadeu Schmidt conversou com a dupla ao vivo e anunciou o resultado.

"Chegou a hora de mandar um de vocês embora e o outro de volta pro BBB 23 (...) Às vezes a gente tem certeza que a culpa é do outro, e a certeza é tão forte que a gente não entende a nossa parcela de culpa (...) Os dois corriam risco (...) Como foi o desempenho de cada um de vocês na primeira semana?", disse anunciando o nome da maquiadora.

A sister fica emocionada e se despede de sua dupla. "Seu caminho é lindo. Ninguém pode te negar isso. O seu caminho é lindo. Vamos levantar. Linda e cheia de brilho, como você", disse Fred ao se despedir.

Além de voltar para a casa imune, Fred teve a regalia de vetar um dos confinados da Prova do Líder. Cinco participantes serão vetados da dinâmica. As Líderes Bruna Griphao e Larissa poderão vetar duas pessoas cada.