Marília, filha de Gilberto Gil, assume direção do Museu de Arte Moderna

Já o Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM) vai trocar de direção e de direcionamento. Sai Pola Ribeiro, que vai assumir a Diretoria de Museus do Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia (IPAC) e assume Marília Gil (filha do cantor e compositor Gilberto Gil e sócia de Pitty Canella – atual presidente da Fundação Cultural do Estado da Bahia - na produtora Gil & Canella). Vale ressaltar que Marília Gil já integra a equipe do MAM onde trabalha como assessora da atual diretoria.



Nesta nova configuração dos museus do estado, o MAM focará no que Daniel Rangel considera ser sua principal vocação: a baianidade. “Vamos reforçar essa identidade, como foi pensado por sua criadora Lina Bo Bardi que planejou o espaço para abrigar as muitas linguagens artísticas da Bahia. Vamos abrir ainda mais espaço para os artistas locais com exposições como as que estamos realizando lá atualmente com mostras de artistas como Krajcberg, Ruben Valentim, Agnaldo dos Santos e J. Cunha”, explica o gestor.