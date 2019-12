Marília Mendonça anuncia pausa na carreira

A cantora Marília Mendonça anunciou que fará uma pausa na carreira para se dedicar integralmente à família. No oitavo mês de gestação, a cantora espera o primeiro filho, Léo, vai se ausentar dos palcos por tempo indefinido e a notícia foi divulgada na madrugada deste domingo (1), após show em Caxias do Sul.

Em entrevista ao colunista Léo Dias, Marília falou sobre as transformações no corpo provocadas pela gravidez, os desejos durante a gestação, a dificuldade de conciliar a decoração do quarto do filho com 22 shows no mês, a escolha do nome 'Leo', sobre os desafios da vida e da carreira. "Como serei lembrada? Talvez, como uma pessoa que, contrariando os 'nãos' da vida, fez por onde que seus sonhos fossem 'sim' possíveis".

Leia o depoimento na íntegra:

"Ouvindo “pra você guardei o amor” escrevo esse relato que jamais imaginei escrever tão cedo. quando eu tinha 12 anos, tive o meu coração partido pela primeira vez. ali eu pensei que ia morrer. aconteceu de novo aos 14 e assim, sucessivamente. eu não sabia o que era amor e já tinha plena convicção, que se morresse, seria disso.

Quando comecei a subir nos palcos, a 4 anos atras, me senti novamente morrendo pelo amor que achei que conhecia. dessa vez era mais forte. a estrada me amou, me aplaudiu, se fez minha amiga, me deu uma familia, me deu condições de cuidar da minha, me deu um bocado de gente legal me amando sem me conhecer, realizou meus sonhos, me adoeceu, me cansou, me fez chorar, me feriu, me levou pro céu e jogou no chão muitas vezes, me deu um monte de gente que não gosta de mim sem me conhecer e hoje tá me matando de saudade sem eu nem ter a deixado ainda.

Só Deus sabe o quanto fui feita pra isso, pois nem eu mesma sei. depois de achar que nada seria maior do que esse amor, me deparei com a notícia mais maluca da minha vida. nem nos meus maiores sonhos eu imaginaria que sentiria algo tão forte assim. Deus mandou de presente, o maior sentimento do mundo, pra me mostrar que se ainda não havia morrido de amor, tinha chegado a hora.

Estou dando uma pausa no meu AUGE, literalmente. o auge do meu amor, o auge da minha vida, o auge da minha felicidade, o auge do meu crescimento como mulher, o auge do meu amadurecimento. pensou que eu tava falando de SUCESSO, né? acertou. como eu não seria bem sucedida tendo em meu ventre o meu grande amor, que eu já escuto os sinais de chegada?

Enfim, com lagrimas nos olhos, anuncio que, oficialmente, pausei a minha vida pra esperar a minha vida. obrigada a quem me entendeu, quem orou por mim, quem ficou ao meu lado, quem foi fiel nessa fase tão complicada. até logo, pessoal. eu amo vocês, amo os palcos, amo o léo e jaja to de volta pra morrer de amor por tudo isso junto e misturado".