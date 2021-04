Marília Mendonça após ataques de haters: 'Tempo que não chorava tanto'

Marília Mendonça desabafou em seu Twitter na noite desta segunda-feira (6) após receber uma série de críticas por não se posicionar acerca das recentes polêmicas envolvendo falas racistas do cantor Rodolffo no Big Brother Brasil.

Ao falar sobre o choro de João Luiz, que denunciou fala racista de Rodolffo ao comparar seu cabelo com a peruca do monstro (que simulava o cabelo de um primata) no jogo da discórdia no episódio deste domingo, a cantora recebeu uma série de ataques.

vou deixar esse último tweet aqui... essas são as proporções. o dia todo foi assim. tem coisas muito piores. eu nunca vou entender pq tanto ódio. o q eu fiz que fez doer tanto e voltar pra mim. faz muito tempo q eu n chorava tanto. vou me afastar pq vai ser melhor.. pic.twitter.com/ap0DBQCiMv — marilia mendonça (@MariliaMReal) April 6, 2021

Em um tweet, Marília ainda garantiu que se afastará das redes sociais. "Vou deixar esse último tweet aqui... essas são as proporções. O dia todo foi assim. Tem coisas muito piores. Eu nunca vou entender por que tanto ódio. O que eu fiz que fez doer tanto e voltar pra mim? Fazia muito tempo que eu não chorava tanto. Vou me afastar porque vai ser melhor", disse ela.

Nos prints expostos por Marília, é possível ver tweets com mensagens de ódio como: "Mulher desgraçada", "Vai pagar as tuas contas, sua pu** pi***** vagabunda galinha calcinha dura desgraçada demônia", "essa é para dar risada, né prostituta de sertanejo".

Ainda no Twitter, Marília disse não entender o motivo de sempre receber mensagens de ódio, e garantiu que todas as vezes que errou, pediu desculpas e tentou aprender.

"Cara, sério! Que tristeza. Todas as vezes que errei, eu ouvi. Todas as vezes que machuquei, pedi perdão. Eu sempre tentei aprender com meus erros. Eu sempre tentei ser diferente do meu estereótipo, mas tive que ler o dia todo mulheres que resumem a minha trajetória em algo que não fiz", começou ela, acrescentando na sequência: "Palhaça é o menor dos palavrões e ataques. E não vão parar. Eu nem deveria estar falando, mais. Aguentei o dia todo numa boa, mas minha tristeza é profunda por ser resumida a isso por algumas pessoas. Talvez vocês tenham conseguido o queriam de mim... podem ficar felizes, porque eu estou na merda", desabafou.

Internautas ofenderam a cantora na rede social (reprodução)

Entenda

Tudo começou na tarde da segunda-feira (5), quando internautas passaram a cobrar um posicionamento da cantora após falas racistas de Rodolffo. Marília vem se mostrando ativa nas redes sociais, já se declarou fã do reality e normalmente comenta sobre as polêmicas no Big Brother Brasil em seu Twitter.

Marília, no entanto, resolveu se abster de falar sobre Rodolffo, com quem já teve contato no passado e já chegou a cantar, no meio sertanejo. Após seu silêncio - e em virtude de ter se posicionado com polêmicas de outros jogadores dentro da casa, ela passou a ser criticada pelos fãs.

Na tarde da segunda, ela desabafou sobre os primeiros ataques. Veja bem, me cancelar é um direito de vocês. Torcer é um direito de vocês. Meu erro foi ter me enfiado no meio do bolo, onde exatamente todos, TODOS que estão me julgando, entraram também. Eu jamais declarei torcida para ninguém. Eu torcia para o Projota antes de começar o programa. Agora, além de me lincharem, vocês estão me acusando de algo muito sério, que vai além de rivalidade de torcida e isso nao está certo.Me acusar de cometer um crime por não me posicionar num paredão vai além do que é o direito de vocês. Existem limites.", começou ela.

Marília ainda explicou que até recebeu vídeos com pedidos para fazer mutirão por Rodolffo, que está emparedado enfrentando Caio e Gilberto na eliminação desta terça-feira (6). Ela garantiu que não publicou e que não se posicionaria para não promover um linchamento contra o cantor.

"Guardei os vídeos e pensei comigo: Quando ele sair, eu vou explicar por que eu não postei os vídeos. E ele vai entender. E eu sei que tá cheio de gente disposta a ajudar, mesmo sem a obrigação. Eu não promoveria um linchamento com alguém que errou do mesmo jeito que eu, jamais", disse ela, relembrando sua fala transfóbica durante uma live em 2020.

Posicionamento por João

Na noite desta segunda-feira (5), no jogo da discórdia, João Luiz desabafou e foi às lágrimas ao indicar Rodolffo como o brother "que joga sujo" no programa, pontuando a situação de racismo que passou recentemente.

João chorou no Jogo da Discórdia ao lembrar da fala racista de Rodolffo (reprodução)

João Luiz Pedrosa chorou devido a um comentário feito por Rodolffo neste sábado (3), após a prova do anjo no Big Brother Brasil 21. É que o sertanejo teve de se vestir de homem das cavernas e, na hora de colocar a peruca, disse que o cabelo falso era "igualzinho" ao do professor, que não gostou do que ouviu.