Marília Mendonça confirma nova live com outros artistas para sexta (17)

A cantora Marília Mendonça usou seu perfil no Twitter nesta segunda-feira, 14, para anunciar a realização de uma "super live" com artistas como Maiara e Maraísa e Léo Santana, a ser realizada na próxima sexta-feira, 17.

"Teremos uma super live / festival com Maiara e Maraisa, Mariana Fagundes, Luiza e Maurílio, Léo Santana, Dilsinho, Paulo e Nathan, João Neto e Frederico, Diego e Victor Hugo, Zé Neto e Cristiano e a 'mamãe' aqui!", escreveu a cantora.

dia 17 teremos uma super live/festival com: maiara e maraisa, mariana fagundes, luiza e maurilio, leo santana, dilsinho, paulo e nathan, joão neto e frederico, diego e victor hugo, zé neto e cristiano e a MAMÃE AQUI! então, chama geral, prepara o figo e bó! ???????????????? — #WorkshowLive, 17/04 (@MariliaMReal) April 14, 2020 Confira abaixo o anúncio feito por Marília Mendonça:

No último dia 8, a cantora fez uma live que bateu o recorde do YouTube de espectadores simultâneos: mais de 3,2 milhões de pessoas chegaram a assistir ao show, feito da casa da artista, ao mesmo tempo. Confira a gravação, que já conta com mais de 52 milhões de acessos, na íntegra.