Marília Mendonça é única brasileira entre cantoras mais escutadas do mês no Spotify

A sertaneja Marília Mendonça é a única brasileira entre as dez cantoras mais ouvidas do Spotify no mês de janeiro em todo mundo. No Brasil, ela foi a artista mais ouvida.

No ranking só com artistas femininas, ela aparece em oitavo, com 338 milhões de execuções, à frente de nomes como Rihanna (277 milhões) e Lana del Rey (222 milhões). A lista é liderada por Taylor Swift (913 milhões). No top 10 feminino, Marília é também a única artista que não canta em inglês.

Incluindo os artistas masculinos, a liderança mundial é de The Weeknd, que lançou um CD novo em janeiro e ultrapassou 1 bilhão de plays no mês.

A Rainha da Sofrência, que morreu em um acidente de avião no último mês de novembro, foi a mais escutada do Spotify no Brasil em 2021.

Confira o Top 10 de janeiro de 2022 no Spotify Globa: