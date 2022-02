Marília Mendonça terá vida contada em série na Netflix

Marília Mendonça terá a história de vida contada em uma série produzida pela Netflix. A cantora morreu em um acidente aéreo em 2021 - notícia que chocou o Brasil. A informação sobre o documentário foi dada pelo empresário da artista durante uma entrevista para a revista Piauí.

"Ela adorava ver Netflix com as amigas", afirmou Wander Oliveira. De acordo com o empresário, Marília havia recusado convite para produzir a série pela Globoplay e a Amazon.

A vida de Marília Mendonça será contada em nove episódios, mas ainda sem data de estreia pela Netflix.