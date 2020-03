Marília Mendonça volta a fazer shows três meses após nascimento do filho

Com ingressos esgotados,Marília Mendonça volta aos palcos esse fim de semana depois do período de três meses que esteve em licença maternidade. A cantora se apresenta no Espaço das Américas, em São Paulo, nesta sexta-feira (6) e no sábado (7).

"Eu estou morrendo de saudades do palco e de estar perto dos meus fãs. Conforme prometi, durante esses meses eu não sumi completamente, conversei muito com a galera através das redes sociais e dividi muitas das experiências que vivi. Sem dúvida essa troca com as pessoas foi muito importante", disse em entrevista ao UOL.

No período em que esteve afastada dos palcos, no entanto, a cantora sertaneja continuou produzindo. Lançou os os singles Graveto (atualmente a faixa mais popular da cantora no Spotify) e Tentativas. "Agora, além dos shows, vamos retomar as gravações do projeto 'Todos os Cantos' [em que fez shows surpresa e gratuitos em várias capitais do Brasil] e colocar em pratica várias ideias que tive", adianta, a cantora que apareceu grávida no primeiro clipe do novo EP.

Marilia Mendonça (Foto: Reprodução/Twitter)

Desde sua emocionante despedida no dia 30 de novembro de 2019, em Caxias do Sul (RS), Marília fez apenas uma aparição pública em janeiro de 2020, quando participou da gravação do DVD do namorado Murilo Huff. Juntos, os pais do pequeno Léo gravaram a faixa Frieza, ainda não lançada.



Nova rotina

Após o nascimento do filho, a cantora aproveitou para retornar sua rotina de exercícios. Marília dividiu com seus seguidores todo o processo da sua reeducação alimentar, seus pratos saudáveis e suas caminhadas noturnas no condomínio de luxo onde mora, em Goiânia (GO). De acordo com fontes próximas, ela perdeu 10 kg desde então.



"Eu amo ser mãe e amo o meu trabalho. Sei que não vai ser fácil equilibrar todas as funções, mas tenho certeza de que vai dar tudo certo. Estou muito contente", acredita, a artista dando sinais de que o público pode esperar uma Marília ainda mais feliz e realizada depois de exercer a maternidade.