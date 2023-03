Marina Ruy Barbosa e Enzo Celulari passam férias com amigos na Praia do Forte

A atriz Marina Ruy Barbosa e o empresário Enzo Celulari escolheram a Bahia para temporada de férias. Conforme apuração do Alô Alô Bahia, eles estão acompanhados de amigos em Praia do Forte, no Litoral Norte baiano. O grupo está hospedado em uma casa localizada na badalada localidade, que fica no município de Mata de São João.

Tanto a atriz quanto o filho de Claudia Raia têm compartilhado momentos da viagem. Além de imagens da antiga vila de pescadores, os dois apareceram em uma mesma foto ao lado de amigos. Enzo aparece em pé enquanto a ruiva está sentada na grama abraçada com uma amiga. "Friends time", escreveu Marina na sua rede social.

A foto do grupo foi postada pelo RP Juan Moraes e repostada por Marina e Enzo. Juan é o nome por trás de alguns de alguns dos eventos mais cobiçados do Brasil, como o Camarote N1, da Sapucaí, e a Festa ForbesX. No Carnaval deste ano, ele foi um dos responsáveis pela lista do Camarote Salvador, além de ter comandado a entrada do tradicional Baile do Copa, que marcou a celebrações dos 100 anos do Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, e do Baile da Arara, uma das festas mais descoladas da capital fluminense.

​Praia do Forte é um destino muito procurado por famosos. A atriz e modelo gaúcha Letícia Birkheuer, por exemplo, aproveitou o verão na Bahia em uma temporada estendida na localidade do Litoral Norte da Bahia. Ela chegou em janeiro ao estado e decidiu ficar em uma casa na antiga vila de pescadores para viver momentos de “reconexão com a natureza, antes de iniciar novos projetos”, disse ao portal Alô Alô Bahia.

A atriz Ingrid Guimarães também esteve recentemente por lá. Após curtir alguns dias do Carnaval de Salvador, ela seguiu para Praia do Forte, com a filha Clara, para tirar uns dias de descanso.

