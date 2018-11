Marina Ruy Barbosa ganha prêmio de Mulher do Ano por revista masculina

A atriz Marina Ruy Barbosa foi escolhida a Mulher do Ano na cerimônia Men of The Year da revista GQ Brasil, que aconteceu na noite da última terça-feira (27) no Rio de Janeiro.

O prêmio marca a consagração do ano de Marina, que estrelou duas novelas e dois filmes, além de ter desfilado em passarelas internacionais para a grife italiana Dolce & Gabanna. A ruiva é uma das capas da revista, que já está nas bancas.

Para receber o prêmio, Marina abusou da sensualidade com um vestido preto e cavado, numa pegada "old Hollwood", cabelos soltos e batom vermelho. Quase uma releitura menos exagerada de Jessica Rabit.

O look foi uma criação do estilista Alexandre Vauthier, conhecido por peças cheias de recortes e sensualidade. Ainda pode ser encontrado no Net-a-Porter e custa cerca de quatro mil dólares (pouco mais de 14 mil reais).

No palco, a atriz homenageou todas as mulheres. "Incansáveis e guerreiras que me inspiram diariamente. Desejo que todas essas mulheres tenham a chance e direito de mostrar seu melhor", disse em seu discurso de agradecimento.