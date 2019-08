Marina Ruy Barbosa lamenta morte de gata: 'não consigo parar de chorar'

Marina Ruy Barbosa usou as redes sociais nesta quarta-feira (31) para lamentar a morte da gatinha Ruth, que a acompanhava desde criança. A atriz relata que nunca viu o pai dela chorar. Esta foi a primeira vez.

"Ah, Ruth! Dezessete anos juntas. Crescemos juntas e agora você se foi. Minha amiga, companheira, anjo da guarda. Não consigo parar de chorar, de saudade, de vontade de te trazer de volta pra perto. Os bichos são puro amor, nos ensinam muito sobre amar e só ficam ao lado de quem também é amor", escreveu a atriz na legenda das fotos que publicou no Instagram.

Marina desabafou sobre a perda da gata, que estava com câncer. "A única coisa que aquieta minha alma é saber que você parou de sofrer e que eu te enchi de beijos e você sentiu o calor do meu peito preenchido de gratidão e amor durante todos esses dias", escreveu. No Twitter, os seguidores de Marina Ruy Barbosa se comoveram com o desabafo da atriz e compartilharam fotos de seus animais de estimação.