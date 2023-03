Marina Ruy Barbosa prestigia festival de música na Bahia

A atriz Marina Ruy Barbosa acaba de chegar ao Teatro L´Occitane, em Trancoso, no Sul da Bahia, para acompanhar o encerramento do Festival Música em Trancoso. Convidada pela L´Occitane en Provence, Marina irá prestigiar o show de Marisa Monte, neste sábado(18), no Palco Gramado.



O Música em Trancoso, criado em 2012, foi idealizado para se tornar um instrumento de evolução social, cultural e econômico do Sul da Bahia, em um dos destinos turísticos mais paradisíacos do país.



Em oito edições, foram 64 apresentações para um público de mais de 70 mil pessoas.

