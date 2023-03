Marina Silva é internada em hospital com suspeita de malária

A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, foi internada, nesta segunda-feira (13), no Hospital Brasília, com sintomas de malária. A ministra chegou a cumprir agenda oficial durante a manhã e a tarde, mas deu entrada na unidade médica após se sentir indisposta.

Marina precisou cancelar o compromisso da noite com formandos da Fundação Getúlio Vargas. Ela está em observação e aguarda os resultados dos exames.

Neste mês, Marina visitou o território yanomami, em Roraima, onde há muitos casos de malária. Ela também esteve em Belém, no Pará.