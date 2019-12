Marinha abre concurso para 900 vagas no país; confira

A Marinha abriu 900 vagas em concurso público para admissão nas Escolas de Aprendizes-Marinheiros (CPAEAM) em 2020. As vagas são apenas para homens.

O candidato precisa ser brasileiro nato; ter ensino médio completo; altura mínima de 1,54m e máxima de 2,00m; 18 anos completos e menos de 22 anos de idade em 1º de janeiro de 2021, além de não ser casado ou não ter constituído união estável.

O Curso de Formação de Marinheiros terá uma primeira fase nas Escolas de Aprendizes-Marinheiros (EAM), sob regime de internato, inteiramente gratuito e com duração de um ano letivo. Esse período escolar dura 48 semanas, no qual serão ministradas disciplinas do Ensino Básico e do Ensino Militar-Naval.

Durante o curso, os aprovados recebem alimentação, uniforme, assistência médico-odontológica, psicológica, social e religiosa. A bolsa-auxílio tem valor total de R$ 1.108,53.

A segunda fase será para o grau hierárquico de grumete, em três áreas: Eletroeletrônica, Apoio ou Mecânica. O valor total da bolsa-auxílio é de R$ 1.179,72. Ao se inscrever, o candidato precisa indicar a ordem de preferência da área profissional que deseja cursar.

Ao concluir o curso, os grumetes terão dois anos de serviços. Após conclusão do estágio, com aprovação, ocorre o ingresso ao serviço ativo da Marinha, como marinheiro. A remuneração bruta de R$ 1.950,00.

As quatro EAMs são: Escola de Aprendizes-Marinheiros do Ceará (EAMCE), em Fortaleza; Escola de AprendizesMarinheiros de Pernambuco (EAMPE), em Recife; Escola de Aprendizes-Marinheiros do Espírito Santo (EAMES), em Vila Velha, e Escola de Aprendizes-Marinheiros de Santa Catarina (EAMSC), em Florianópolis.

O candidato pode indicar qual a escola de sua preferência, mas a Marinha poderá designá-lo para qualquer uma das quatro.

As inscrições devem ser feitas de 20 de janeiro a 3 de fevereiro por meio do site http://www.ingressonamarinha.mar.mil.br/. A taxa de inscrição é de R$ 25.

A prova escrita objetiva deverá ser realizada na 1ª quinzena de abril de 2020. Haverá ainda verificação de dados biográficos, inspeção de saúde, teste de aptidão física, avaliação psicológica e verificação de documentos.