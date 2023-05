Marinha abre seleção com 293 vagas para nível médio

Estão abertas as inscrições para o processo de seleção de candidatos à Escola de Formação de Oficiais da Marinha Mercante (EFOMM). O edital oferece 293 vagas, sendo 174 para o Centro de Instrução Almirante Graça Aranha (CIAGA), no Rio de Janeiro (RJ), e 119 vagas para o Centro de Instrução Almirante Braz de Aguiar (CIABA), em Belém (PA). As inscrições podem ser feitas de 15 e 25 de maio. As provas serão realizadas nos dias 19 e 20 de agosto.

Na EFOMM são formados Oficiais em duas opções de curso: Náutica e Máquinas. Ao Oficial de Náutica compete o manuseio dos equipamentos de convés, de navegação e de comunicações de bordo; ao Oficial de Máquinas compete a condução e manutenção das instalações de máquinas do navio.

A seleção

Dentre os requisitos para ingresso estão os seguintes itens: ser brasileiro nato (ambos os sexos); com idade mínima de 17 anos e máxima de 23 anos em 1º de janeiro de 2024; ter concluído o Ensino Médio até 29 de janeiro de 2024; não ter filhos ou dependentes e não ser casado ou haver constituído união estável; e estar em dia com as obrigações do Serviço Militar e da Justiça Eleitoral.

O processo seletivo é constituído por quatro etapas: exame de conhecimentos, com provas de matemática, inglês, física, português e redação; etapa psicofísica, na qual os candidatos passam por inspeção de saúde; aplicação do teste de suficiência física (corrida e natação); e período de adaptação e verificação de documentos.

Os candidatos que optarem por realizar o exame de conhecimentos em cidades localizadas nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste concorrerão, única e exclusivamente, às vagas para o CIAGA. Já os candidatos que optarem pelas regiões Norte e Nordeste concorrerão, única e exclusivamente, às vagas para o CIABA. O valor da taxa de inscrição é de R$ 65,00 e as inscrições devem ser realizadas, exclusivamente, no endereço www.marinha.mil.br/ciaga/, no “link” “PS EFOMM/2024”.

As cidades para a realização das 1ª, 2ª e 3ª etapas do processo seletivo são: Belém (PA), Belo Horizonte (MG), Brasília (DF), Corumbá (MS), Cuiabá (MT), Florianópolis (SC), Fortaleza (CE), Manaus (AM), Natal (RN), Paranaguá (PR), Parnaíba (PI), Porto Alegre (RS), Recife (PE), Rio de Janeiro (RJ), Salvador (BA), Santana (AP), Santarém (PA), São Luís (MA), São Paulo (SP) e Vitória (ES).

Oficial da EFOMM

Durante o curso, os alunos são orientados, conforme suas aptidões, a optarem pela formação em Náutica ou Máquinas. Tanto no curso de Náutica quanto no de Máquinas, os alunos estudam em regime de internato, durante três anos. O curso tem dois períodos: o período acadêmico, composto de seis semestres letivos, com dedicação exclusiva do aluno; e o período de estágio, no qual o aluno deve passar dois semestres embarcado, cumprindo estágio supervisionado.

Após concluir o 3º ano do curso, o aluno realizará, obrigatoriamente, o Estágio de Praticante, a bordo de embarcações mercantes utilizadas na navegação marítima e no apoio marítimo, exclusivamente em empresas indicadas pelos Centros de Instrução.

Durante os semestres acadêmicos, os alunos são militares, conforme previsto no Estatuto dos Militares. Após a declaração de Praticantes, os alunos são desligados do Serviço Ativo da Marinha do Brasil, incluídos como Guarda-Marinha na Reserva.

Como alunos civis, passam a ser regidos pelas Normas do Ensino Profissional Marítimo e o Regimento Interno do Centro de Instrução. Ao terminarem o curso, os alunos são declarados Bacharéis em Ciências Náuticas (curso de nível superior), passando a integrar o Quadro de Oficiais da Reserva não remunerada da Marinha do Brasil, no posto de Segundo-Tenente.