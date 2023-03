Marinha abre vagas para o Curso de Formação de Sargentos Músicos

Estão abertas, até o dia 30 de março, as inscrições para o Concurso Público de Admissão ao Curso de Formação de Sargentos Músicos do Corpo de Fuzileiros Navais (C-FSG-MU-CFN), destinado ao preenchimento de 19 vagas, para ambos os sexos, distribuídas entre os seguintes naipes: Clarinete Alto em Mib, Clarinete em Sib, Clarone em Sib, Eufônio, Flautim em Dó, Oboé em Dó, Requinta, Saxofone-alto em Mib, Teclado e Trombone-baixo em Dó.



O certame é composto por dois exames escritos - uma Prova Específica de Música, com 25 questões objetivas, e uma redação dissertativa – além de Prova Prática de Música para os aprovados na primeira etapa. As vagas são reservadas a candidatos brasileiros, com ensino médio concluído ou em fase de conclusão, que tenham 18 anos completos e menos de 25 anos de idade no dia de 30 de junho de 2024.



Sobre o Curso de Formação de Sargentos Músicos do CFN Os candidatos classificados em todas as etapas do processo realizarão o Curso de Formação

no Centro de Instrução Almirante Sylvio de Camargo, localizado na cidade do Rio de Janeiro. Durante o C-FSG-MU-CFN, o aluno receberá remuneração de R$ 1.414,82, além de serem proporcionados alimentação, uniforme, assistência médico-odontológica, psicológica, social e religiosa. Após a formação, na graduação de terceiro-sargento, a remuneração prevista é de R$ 6.234,75.



Marinha do Brasil: Protegendo nossas riquezas, cuidando da nossa gente

www.marinha.mil.br

Serviço:

Site para inscrição: https://www.marinha.mil.br/cgcfn/ (aba Concursos)

Prazo de inscrição: até 30/03/2023

Valor da taxa de inscrição: R$ 95,00

Data da prova: a ser definida

Mais informações: (71) 3415-2689 / 3507-3825