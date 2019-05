Marinha faz alerta de ventos fortes para o litoral sul da Bahia

O mau tempo pode provocar ventos intensos com até 61 km/h e rajadas entre o litoral do Espírito Santo e o litoral sul da Bahia, entre a madrugada da quarta (8) e a madrugada de quinta (9), segundo a Marinha do Brasil.

Através do Centro de Hidrografia da Marinha (CHM), a Marinha diz que a o vendaval será resultado da passagem de um sistema frontal no sentido Sul a Sudeste. A Marinha faz avisos de mau tempo pelo seu site e também pela página de Facebook do seu Serviço Meteorológico. Também é possível consultar as informações pelo app Boletim ao Mar (para Android e iOS), desenvolvido pela Marinha em parceria com o Instituto Rumo ao Mar (RUMAR).

A orientação do órgão é que antes de ir ao mar, os navegantes consultem alguma dessas páginas para se certificar sobre as condições.