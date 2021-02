Marinho detona narrador que chamou Lucas Braga de 'crioulinho'

Destaque do Santos na temporada, Marinho se manifestou em relação ao comentário de cunho racista proferido pelo narrador Haroldo Souza, da rádio Gre-Nal, a Lucas Braga durante o empate com o Grêmio por 3x3, na quarta-feira (3), em Porto Alegre, pelo Campeonato Brasileiro. O atacante santista, que passou por situação semelhante em 2020, lamentou o episódio e chamou o radialista de "racista de m..."

"Lamentável ter que ouvir isso desse mal informado, mal preparado, que infelizmente vive na sociedade para agredir verbalmente alguém. Seu preconceituoso", escreveu Marinho, em uma publicação feita no Instagram.

Marinho se manifestou nas redes sociais

(Foto: Reprodução)

Durante uma conversa com o repórter que estava no campo, Haroldo perguntou ao colega: "Aquele crioulinho que está lá na ponta esquerda do time do Santos, quem é ele?". Ao receber a resposta de que era Lucas Braga, Haroldo completou: "Ah, o Lucas Braga que está caído lá. É o moreno, né? Moreno, cidadão de cor, numa boa".

Após a repercussão do caso, Haroldo pediu desculpas. Segundo o narrador, não era sua intenção "ofender" o jogador santista. Ele sustentou a sua justificativa ao revelar que é casado com uma mulher negra. Já a rádio Gre-Nal emitiu uma nota de repúdio e disse "não compactuar com qualquer tipo de atitude discriminatória".

Racismo com Marinho

Durante a transmissão da derrota do Santos por 3x1 para a Ponte Preta, nas quartas de final do Campeonato Paulista, em julho do ano passado, o comentarista Fabio Benedetti, da rádio Energia 97 FM, disse que Marinho, expulso na partida, "estava na senzala". "Você (Marinho) é burro, você está na senzala, você vai sair do grupo uma semana para pensar sobre o que você fez", disse.

No dia seguinte, Marinho publicou um desabafo. "Quando acontece com a gente, a gente sente mais. E eu brigo toda hora. Por isso brigo pela causa porque quando passamos na pele é horrível", disse o jogador santista.