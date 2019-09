Mário Ulloa se apresenta na Varanda do Sesi

A melodia instrumental de Mário Ulloa é a atração da Varanda do Sesi, no Rio Vermelho, amanhã, a partir das 20h. O show do costarriquenho, chamado Mário Ulloa e Convidados, apresenta uma nova versão de alguns sucessos da música popular, agora apenas com o som instrumental. Há 30 anos no Brasil, mais especificamente em Salvador, o músico declara o amor pela música brasileira e lembra dos ídolos locais, entre eles João Gilberto (1931 – 2019), Roberto Mendes, Gerônimo e Lazzo Matumbi.

O repertório traz, além desses nomes, canções de Villa-Lobos, Noel Rosa, Ary Barroso, Chico Buarque e Dorival Caymmi. Ulloa, que estudou música na Alemanha nos anos 90, lembra de como os ritmos brasileiros se diferenciam dos demais, o que promoveu uma imersão do artista nas composições nacionais.

“A música, em sua essência, surge de forma instrumental, depois entram as letras. Por isso, desde que cheguei, vou ouvindo, tirando suas melodias no violão para adaptar ao instrumental. Acho lindo!”, contou Mário. Sobre os convidados da apresentação, o violonista preferiu manter surpresa em relação aos nomes, mas garantiu que as participações chegam, principalmente, para complementar o som do violão.

Além de adotar o Bahia como time do coração, Ulloa faz questão dizer que a cidade está guardada no seu peito. Depois de rodar diversos lugares do mundo e de entrar em contato com a escola europeia de música, o artista acumula técnicas de cada espaço que estudou, mas nada como o Brasil: “Aqui é diferente. Não sei muito bem como descrever, mas não tem nada parecido. Eu adoro a música daqui, é uma grande inspiração de ritmos e toques de tambor”, diz o costarriquenho. Além dos shows como músico, Mário Ulloa tem doutorado em música e é professor dess emesmo curso na Ufba.

Serviço

O quê: Mário Ulloa e Convidados

Quando: Terça, dia 9 de setembro, às 20h

Onde: Varanda do sesi rio vermelho (R. Borges dos Reis, 9)

Couvert: R$ 20