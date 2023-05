Marisa fechará 91 lojas pelo Brasil para recuperar caixa da empresa

Como parte de um plano para recuperação da geração de caixa e rentabilidade, a Marisa, grande varejista do ramo do vestuário, vai fechar 91 lojas.

As unidades são, segundo a administração da empresa, deficitárias. A empresa informou que 25 lojas já foram fechadas entre março e abril. Outras 26 serão encerradas até o fim de maio.

Com isso, a Marisa já conseguiu renegociar dívidas com 90% dos fornecedores e 65% dos proprietários de imóveis. De acordo com o G1, um dos fatores para o fechamento são as importações ilegais se a devida tributação e as taxas elevadas de juros.

"Estamos acompanhando de perto a evolução das iniciativas do governo federal para o setor de varejo no Brasil, que objetivam coibir a concorrência desleal e reestabelecer a isonomia tributária", disse o diretor-presidente da Marisa, João Pinheiro Nogueira Batista.