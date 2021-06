Marisa Monte anuncia Portas, primeiro álbum de inéditas em quase 10 anos

Depois de muito tempo em silêncio e fora das redes sociais, a cantora e compositora Marisa Monte anunciou nesta quinta-feira (3) através do Instagram, que lançará um novo álbum Portas, o primeiro disco com inédita em quase uma década.

"Nada melhor que o silêncio pra sentir, pensar e fazer música. No início do ano de 2020 eu tinha muitas músicas prontas. Meu plano era em maio entrar no estúdio e começar a gravar um álbum", escreveu Marisa Monte na rede social.

A cantora explicou que este novo projeto estava sendo planejado para o ano passado, porém, com o inicio da pandemia do novo coronavírus, o anúncio do álbum foi adiado: