Marisa Monte lança álbum solar para encarar as turbulências 

Marisa Monte segue um movimento todo próprio na MPB. Está há uma década sem lançar um álbum de inéditas. Neste meio tempo relançou coisas e embarcou no Tribalistas 2, que gerou o aguardado show com Carlinhos Brown e Arnaldo Antunes – e que passou pela Fonte Nova em julho de 2018.

No mês passado, ela surpreendeu os fãs com o anúncio do lançamento do álbum Portas, que chegou nesta sexta (2) às plataformas de streaming. O primeiro single, Calma, dela e de Chico Brown, veio logo na sequência do anúncio, e antecipou o clima solar e esperançoso do trabalho.

Sim, porque a letra fala em driblar negativas e traz metáforas como sair da tempestade e aproveitar a alvorada. E dialoga com outras canções, sobretudo com a escolhida para batizar o álbum, parceria com Arnaldo Antunes e Dadi.

“Todas as portas servem e dão em algum lugar”, diz a letra, acrescentando que é melhor abri-las pra ventilar o corredor. Ou ainda com a animada Pra Melhorar, escrita e interpretada com Seu Jorge e sua filha Flor, que fecha Portas dizendo coisas pra levantar nosso astral.

A artista plástica Marcela Cantuária assina a capa do álbum Portas (Foto: Divulgação)

A Marcela Cantuária é uma das artistas que eu seguia há cerca de dois anos e suas pinturas foram uma das janelas que eu mantinha aberta para o mundo du rante o isolamento





No material de divulgação, escrito pela própria Marisa - que na quinta-feira completou 54 anos - ela explica que seu plano era entrar em estúdio em maio de 2020. “Eu já tinha um repertório pronto, produzido ao longo dos últimos anos com diversos parceiros, esperando a hora certa de gravar”, conta.

Mas com o fechamento das portas, precisou se reinventar. “Foi um grande desafio, reinventar métodos de produção, abrir novos caminhos e experimentar num momento tão duro e de tantas incertezas, mas a gente enfrentou as dificuldades com criatividade e o cuidado necessário”, resume Marisa.

Ela segue a trajetória musical já definida desde os primeiros álbuns, sempre elegante, sem muitos arroubos e novidades e dialogando com muitos parceiros. Além de Arnaldo, estão lá Nando Reis, Marcelo Camelo, Pretinho da Serrinha, Pedro Baby, Dadi...

Quem acompanha Marisa vai notar a ausência Carlinhos Brown, parceiro tão frequente na carreira dela. E a presença marcante de seu filho Chico Brown, que assina cinco canções do conjunto de 16. Nasce ai um novo tribalista? Sem cantar ao vivo desde o começo da pandemia, Marisa torce para conseguir voltar aos palcos no começo de 2022. Desde os 19 anos, afirma, nunca ficou tanto tempo longe do público. “Estou com muita saudade” diz ela, que neste domingo (4) apresenta no Fantástico o clipe de Portas.



Diversão no fim de semana - música online e ao vivo

Margareth Menezes e Marcelo Janeci - O projeto Palco Virtual, do Itaú Cultural, apresenta dois shows ao vivo neste fim de semana. Neste sábado tem o cantor e compositor Marcelo Jeneci, que faz um show intimista e mostra músicas de seu último álbum, Guaia (2019), além de canções marcantes de sua trajetória como feito Pra Acabar, Em Família e Quarto de Dormir. No domingo, Margareth Menezes apresenta suas músicas preferidas e canções que marcaram seus 35 anos de carreira, em clima descontraído. As lives acontecem via Zoom e os ingressos, gratuitos, podem ser reservados pela plataforma Sympla (link em www.itaucultural.org.br).

Luedji Luna apresenta novo álbum - Lançado no ano passado, o álbum Bom Mesmo É Estar Debaixo D`Água, de Luedji Luna ganha show de apresentação neste sábado (3), às 19h, dentro do projeto #EmCasaComSesc Acompanhada por um quinteto, Luedji Luna mostra as composições do trabalho, que transitam entre o jazz e ritmos africanos. O álbum traz reflexões sobre a afetividade de mulheres negras - a partir do olhar da artista sobre suas experiências, atravessadas por sua condição de mulher e negra. O trabalho, que tem como referência a água (elemento ligado às emoções e a Oxum, Orixá ligado ao amor e a maternidade), é formado por canções como "Bom Mesmo É Estar Debaixo D'Água", "Lençóis" e "Goteira" que dialogam entre si e apresentam múltiplas referências a vozes pretas e femininas sobre os temas do disco.



ZAPEANDO

Invasão Zumbi Enquanto a 11ª temporada do The Walking Dead não estreia, que tal maratonar todas as temporadas? O canal Star Hits 2 iniciou nesta sexta (2) a exibição de todos os episódios, da 1ª a 10ª temporada. Serão três episódios por dia, a partir das 22h, até agosto. Baseada na HQ escrita por Robert Kirkman, The Walking Dead acompanha a história dos anos seguintes a um apocalipse zumbi, junto a um grupo sobreviventes em busca de um lugar seguro.

Cinema em casa - Com sinal aberto até este domingo (4), o Telecine tem um cardápio para cinéfilos de gostos os mais variados. Para quem curte o cinema de ação, a boa pedida é maratonar com os oito filmes da franquia Velozes e Furiosos, que serão apresentados em sequência, A maratona começa com Velozes e Furiosos (7h10), o primeiro da saga com Paul Walker e Vin Diesel, e termina com Velozes e Furiosos 8 (22h), que traz Vin Diesel, Dwayne Johnson, Michelle Rodriguez, Jason Statham e Charlize Theron. Já para quem quer um clássico, vale rever Onde os Fracos Não Têm Vez, no Festival 125 Anos de Cinema. O filme dos Irmãos Coen venceu quatro Oscar (Filme, Direção, Roteiro Adaptado e Ator Coadjuvante para Javier Bardem) no Oscar 2007.