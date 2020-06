Marisa Monte lança canções inéditas em streaming e site interativo

Marisa Monte manda notícias direto da quarentena. Depois de anunciar em abril passado uma parceria com a gravadora Sony – pela qual lançará seu aguardado álbum de inéditas – a cantora apresentou na última quinta (11) o projeto Cinephonia, causando burburinho entre seus fãs nas redes sociais.

Sempre discreta e estratégica, Marisa afaga nossa memória afetiva com as 17 canções da gravação ao vivo do show Memórias, Crônicas e Declarações de Amor (2000), que foram disponibilizadas nas plataformas de srtreaming - o show havia sido lançado em DVD em 2001. “Depois de passar um ano e meio na estrada com a tour do disco Memórias, Crônicas e Declarações de Amor, desembarcamos no Rio de Janeiro para as filmagens do DVD, em junho de 2001. O show era visualmente lindo, tinha como cenário uma escultura do Ernesto Neto e projeções que criavam um efeito psicodélico nas multicamadas de tecido branco. A banda era poderosíssima, mas o registro completo ficou restrito ao DVD”, recorda.

O repertório, que começa com Eu Te Amo (Erasmo Carlos/Roberto Carlos), segue caminhando entre releituras de clássicos de Paulinho da Viloa (Para Ver as Meninas), Catulo da Paixão Cearense (Ontem ao Luar) e Hyldon (Acontecimento), esta última inédita na voz da artista. Destaque no conjunto para a presença de Carlinhos Brown e Arnaldo Antunes, no que pode ser lido como o embrião dos Tribalistas. Estão lá, por exemplo, Água Também é Mar e Paradeiro (ambas do trio) além de duetos com um e com outro.

Em material de divulgação, ela conta que passou os últimos quatro envolvida na organização de todo seu acervo, agora disponível digitalmente. Nos dias 19 e 26 de junho vão ser lançadas mais 13 canções que só haviam sido lançadas em VHS e DVD. Na página interativa www.cinephonia.com.br, os curiosos podem conferir o estúdio virtual de Marisa, onde estão instrumentos, trechos de sua discografia completa e curiosidades. Há também o Mural dos Fãs, que receberá fotografias, vídeos, ingressos de show.

“Durante mais de 30 anos de atividade produzi e acumulei uma quantidade colossal de arquivos e informações nos diversos tipos de formatos e suportes existentes. Arquivos de áudio (de K7 a 2 polegadas), de audiovisual (de VHS a película), fotografias (papel, contatos e slides), partituras, clipping de imprensa, documentos, projetos gráficos, registros de ensaios, áudios de canções sendo compostas, manuscritos, projetos gráficos””, anota Marisa.

REPERTÓRIO

Eu Te Amo, Eu Te Amo, Eu Te Amo (Erasmo Carlos/Roberto Carlos)

Arrepio (Carlinhos Brown)

Perdão Você (Alain Tavares/Carlinhos Brown)

O Que Me Importa (Cury)

Para Ver as Meninas (Paulinho da Viola)

Água Também é Mar (Marisa Monte/Arnaldo Antunes/Carlinhos Brown)

Enquanto Isso (Marisa Monte/Nando Reis)

Ontem Ao Luar (Catulo da Paixão Cearense/Pedro Alcântara)

Paradeiro (Marisa Monte/Arnaldo Antunes/Carlinhos Brown)

A Sua (Marisa Monte)

Acontecimento (Hyldon)

Gentileza (Marisa Monte)

Não é Fácil (Marisa Monte/Arnaldo Antunes/Carlinhos Brown)

Eu Sei (Na Mira) (Marisa Monte)

Tema de Amor (Carlinhos Brown/Marisa Monte)

Não Vá Embora (Arnaldo Antunes/Marisa Monte)

Amor I Love You (Marisa Monte/Carlinhos Brown)