'Marisa Monte perdeu virgindade com Alexandre Frota', expõe Cláudia Raia

Em conversa no programa "Saia Justa", do GNT, a atriz Claudia Raia se mostrou incomodada por sempre relembrarem do seu casamento com o deputado federal Alexandre Frota (PSDB-SP), e soltou o verbo sobre um ex-affair do então ator: Marisa Monte.

Enquanto explicava que não aguenta mais ser associada a Frota, acabou soltando que a cantora perdeu a virgindade com o deputado.

"Só eu namorei o Alexandre Frota, só eu casei [com ele]. Marisa Monte perdeu a virgindade com Alexandre Frota. Então não fui só eu. Estou aqui só dividindo um pouco do peso", declarou a artista, brincando.

Alexandre Frota e Marisa Monte namoraram na década de 1980, quando ele era um nome de destaque na televisão e no teatro. O parlamentar chegou a relembrar o relacionamento com a cantora no ano passado, durante participação no podcast "Love Treta".

"Conheci a Marisa Monte há muitos anos, no Rio, fazendo uma peça do Miguel Falabella, a 'Rocky Horror Show'. Ela foi minha namorada, ninguém sabia. Eu falei agora porque você tocou e com o maior respeito. A gente namorou durante um tempo. Fiquei muitos anos na casa dela, na Urca. Ela já cantava muito nessa época e fazia os musicais do Falabella", relatou.

Alexandre contou que o primeiro encontro aconteceu em 1982. Já a artista só começou a fazer sucesso nacional com o lançamento da música "Bem Que Se Quis", em 1989. Na época, poucas pessoas sabiam do caso e, até hoje, é um envolvimento pouco comentado, ao que Frota se referiu no podcast.

Ele chegou a desejar que Monte "não ficasse triste" por ele ter exposto o namoro, como também rasgou elogios à artista, a quem chamou de uma "grande mulher, uma pessoa bacana e que tem um trabalho de respeito no mundo todo".