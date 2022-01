Marisa Monte testa positivo para covid-19 e adia shows da turnê

Marisa Monte revelou em usas redes sociais, nesta terça-feira (11), que testou positivo para covid-19. Ela contou que está assintomática e permanece á isolada em casa. A cantora tomou as três doses da vacina.

Com o resultado, alguns shows da turnê "Portas" serão adiados. "Vínhamos trabalhando nos preparativos da tour com todo cuidado, fazendo testes diários, acompanhando com atenção os números de contágio e avaliando os riscos para a nossa equipe e para o público. Essa semana, com a escalada vertiginosa de casos, ficou claro que se tornou impossível seguir com nossos planos", comentou a artista.

A cantora, então, decidiu adiar as estreias dos dias 19, 21 e 22 de janeiro no Rio, e 27, 28 e 29 em São Paulo. "Sinto muito por ter nosso encontro adiado, mas o momento é de priorizar os cuidados com a saúde de todos", disse Marisa.

Até o momento, as apresentações agendadas para Salvador no dias 6 e 7 de maio, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves, não foram afetadas.

"Desde já agradeço pela compreensão e por favor, se cuidem, cuidem dos outros e vacinem-se. Vai passar. Saudades e até breve", concluiu.