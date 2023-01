Marisa Monte volta a Salvador com a turnê Portas

Em 2023 as portas voltam a se abrir para os fãs de Marisa Monte. Em Salvador, a cantora se apresenta no próximo dia 25 de março, a partir das 19h, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves. Além das canções do novo álbum, o repertório do show destaca os momentos importantes da carreira de mais de três décadas da cantora e compositora carioca.

Com direção e concepção visual de Marisa Monte, Cláudio Torres e Batman Zavareze, além de Marisa, calro, o show traz Dadi (baixo, teclado e guitarra), Davi Moraes (guitarras), Pupillo (bateria), Pretinho da Serrinha (percussão, cavaquinho e voz), Chico Brown (teclado, guitarra, baixo e voz), Antonio Neves (trombone, adaptações e arranjos de metais), Eduardo Santanna (trompete e flugelhorn) e Lessa (flauta e sax).

Serviço - Marisa Monte em Portas | 25 de março, 19h, na Concha Acústica do TCA