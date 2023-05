Marisa passa por crise e CEO anuncia fechamento de 91 lojas

A rede de lojas Marisa terá mais 91 unidades de lojas fechadas no Brasil. À UOL, o CEO da rede João Pinheiro Nogueira Batista anunciou que a ação deve custar cerca de R$ 62 milhões.

Lojas da Marisa

Ainda de acordo com João Pinheiro, as unidades serão fechadas até junho deste ano. Não foram informadas as localidades das lojas encerradas.

Em comunicado, a empresa justificou o fechamento das lojas ao fato de serem "deficitárias por definição", além do processo de reestruturação da marca. A marca já havia anunciado, no começo do ano, que acumula uma dívida de cerca de R$600 milhões.

Com as medidas de contenção de despesas no total de R$ 52 milhões - sendo R$ 32 milhões de uma revisão interna, R$ 9 milhões de cargos de gestão e R$ 10,5 milhões de revisão de atividades -, a empresa avalia que terá um incremento de Ebitda de quase R$ 70 milhões por ano.

"O processo de renegociação de dívidas com nossos fornecedores e proprietários de imóveis, marcado por forte parceria, já atingiu a expressiva marca de aproximadamente 90% dos fornecedores e 65% dos proprietários de imóveis", informou a Marisa a UOL.