Marjorie Estiano deixa a TV Globo após 18 anos

Depois de Juliana Paiva anunciar, na última segunda-feira, 19, que não ia mais renovar contrato com a TV Globo, após 13 anos trabalhando na emissora, nesta quarta-feira, 21, mais uma estrela entrou para a lista de atores que não têm mais contrato fixo com a empresa carioca: Marjorie Estiano, que encerra o contrato fixo após 18 anos na casa.

Por meio de nota, a assessoria de imprensa da atriz confirmou a notícia e disse que a partir de agora ela será contratada por obra: "O contrato da atriz Marjorie Estiano com a TV Globo vence no fim deste mês e ela optou por não renová-lo no regime de longa duração porque já tem outros projetos em vista, então ficou acordado com a emissora que a partir de agora ela trabalhará somente com contratos por obra certa".

Marjorie ficou bastante conhecida quando fez parte do elenco de Malhação, em 2004. Ela interpretou a vilã Natasha. Depois, também participou de produções como Páginas da Vida, Caminho das Índias, Duas Caras e Império. Atualmente, interpreta a médica Carolina na série Sob Pressão, que já conta com cinco temporadas exibidas pela emissora.

Em breve, a atriz poderá ser vista na série Fim, do Globoplay, em que interpretará Ruth, na obra homônima de Fernanda Torres. Ela também está no elenco do filme Enterre Seus Mortos, de Marco Dutra, em que contracena com Selton Mello. Ainda não há previsão de estreia.