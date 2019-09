Marjorie Estiano e Se Eu Fechar os Olhos Agora estão no Emmy

Saiu a lista dos indicados ao Emmy Internacional e tem brasileiros na disputa. Marjorie Estiano concorre ao prêmio de Melhor atriz pelo trabalho em Sob Pressão, da Globo. Raphael Logam, pela série Impuros, da Fox, disputa o troféu de Melhor ator. Na categoria Minissérie, a também Global Se Eu Fechar os Olhos Agora, baseada no romance de Edney Silvestre, entra na disputa.

O Brasil tem ainda entre os indicados a atração Ópera Aberta - Os Pescadores de Pérolas, da HBO, que concorre em programa de arte; o Especial de Natal Porta dos Fundos, que disputa a categoria comédia; A Primeira Pedra, do Canal Futura, em disputa como mnelhor rocumentário. Já a terceira temporada de 1 Contra Todos, da Fox, concorre em série dramática, e Hack the City, exibida no National Geographic, em série curta.

Ao todo são 44 indicados em 11 categorias e há representantes de 21 países. Além do Brasil, os trabalhos são da Argentina, Austrália, Bélgica, Canadá, Colômbia, Finlândia, França, Alemanha, Hungria, Índia, Israel, Holanda, Portugal, Catar, Cingapura, África do Sul, Coréia do Sul, Turquia, Reino Unido e Estados Unidos. A cerimônia com os vencedores será realizada no dia 25 de novembro.