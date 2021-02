Mark Hamill, o Luke Skywalker, entra na torcida: 'Bora Bahea!'

O Bahia conseguiu um resultado importante ao golear o Fortaleza neste sábado (20) no Castelão, dando um passo grande para se manter na Série A. E neste domingo o tricolor ganhou mais um reforço na torcida: o ator Mark Hamill, famoso pelo papel de Luke Skywalker na saga Star Wars.

Hamill costuma atender a pedidos de fãs brasileiros para repetir frases, mesmo sem saber o contexto. Hoje, um torcedor pediu."Ei, Mark. Pode dizer 'bora Bahea minha porra', por favor". Sem hesitar, o ator mandou o famoso grito de guerra da torcida do Bahia. "Bora bahea minha porra!".

Bora bahea minha porra! — Mark Hamill (@HamillHimself) February 21, 2021

No início do mês, Hamill já tinha atendido a outro pedido de brasileiros, quando mandou um "Fora Karol Conká", cantora que está no BBB21. Na edição passada, por exemplo, ele pediu a saída de Gizelly e Ivy, enquanto revelou sua torcida por Babu.