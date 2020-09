Marquinhos também testa positivo para covid-19 e PSG tem 6 casos

Depois de ver Neymar, Di María e Paredes testarem positivo para coronavírus, o Paris Saint-Germain confirmou, nesta quinta-feira (3), mais três casos entre os jogadores. O clube não anunciou os nomes dos infectados, mas, segundo o jornal L'Equipe, são o zagueiro Marquinhos, o goleiro Keylor Navas e o atacante Icardi.

Com isso, o PSG chega ao número de seis atletas contaminados com a covid-19. Os exames que detectaram a doença no novo trio foram feitos na terça-feira (1º). Os seis jogadores passaram o período de folga pós-Liga dos Campeões em Ibiza, na Espanha, mas nem todos eles estavam no mesmo lugar.

Marquinhos, Navas, Neymar e Icardi foram vistos juntos, nos registros em redes sociais. Já Di María e Paredes compartilharam uma casa onde também estava o atacante uruguaio Cavani, que, recentemente, deixou o PSG. Todos estavam com suas respectivas esposas e filhos. Segundo o Globoesporte.com, Carol Cabrino, casada com Marquinhos, também testou positivo para o coronavírus.

Filho de Neymar, Davi Lucca também foi confirmado com a covid-19. Na última quarta (2), o camisa 10 publicou uma foto com Davi e escreveu: "Obrigado pelas mensagens, estamos todos bem".

O PSG tem próximo compromisso marcado para o dia 10, contra o Lens, pela segunda rodada do Campeonato Francês. Até agora, a Ligue1 não se manifestou sobre um possível adiamento do duelo.