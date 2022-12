Marrocos desbanca Croácia e Bélgica e vai às oitavas como líder

Finalista e semifinalista da última Copa do Mundo, Croácia e Bélgica eram apontadas como favoritas do grupo F do Mundial do Catar. Mas elas esqueceram de combinar com o Marrocos. O time africano surpreendeu e avançou às oitavas de final em primeiro lugar da chave.

A classificação marroquina veio nesta quinta-feira (1º), com vitória por 2x1 sobre o já eliminado Canadá. O triunfo foi construído ainda no primeiro tempo. Na saída errada do goleiro, Ziyech mandou por cobertura de fora da área e anotou um golaço, aos três minutos.

Aos 22, foi a vez de Youssef En-Nesyri vencer a marcação e ampliar o placar. Sem objetivos na Copa do Mundo, o Canadá se lançou ao ataque. No final da primeira etapa, Nayef Aguerd marcou contra e os canadenses descontaram: 2x1.

O Segundo tempo foi de domínio do Canadá, que criou as melhores chances. Mas o placar seguiu inalterado e a vitória do Marrocos foi confirmada. Como no outro jogo do grupo Croácia e Bélgica empataram por 0x0, os africanos ficaram com a liderança, com sete pontos.

Nas oitavas de final, o Marrocos vai enfrentar o segundo do Grupo E, que ainda será definido, e tem Espanha, Alemanha, Costa Rica e Japão.

A campanha no Catar repete o feito histórico da seleção marroquina no Mundial de 1986, no México, quando Marrocos foi a primeira colocada em um grupo com Inglaterra, Polônia e Portugal. Aquela foi a primeira vez que uma equipe africana avançou de fase em Copas do Mundo.