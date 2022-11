Marrocos vence a Bélgica e assume liderança do grupo F da Copa

O Marrocos venceu a Bélgica por 2x0, neste domingo (27), na segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo do Catar 2022. Com um gol de Abdelhamid Sabiri aos 28 minutos do segundo tempo, e outro de Zakaria Aboukhlal no segundo minuto de acréscimo, os marroquinos assumiram a liderança do grupo F, com quatro pontos.

A vitória do Marrocos é considerada uma das surpresas deste Mundial - a Bélgica, em comparação foi a terceira colocada na Copa de 2018, na Rússia, e foi a responsável pela eliminação do Brasil, nas quartas-de-final.

Com o placar, o grupo F também segue indefinido, com chances para todos as quatro seleções avançarem para a próxima fase. O grupo conta, ainda, com Croácia e Canadá, que disputam ainda neste domingo, a partir das 13h. A Croácia foi a vice-campeã da Copa de 2018, mas ainda não marcou gols em 2022, enquanto o Canadá retornou ao Mundial de futebol masculino pela primeira vez após 36 anos.