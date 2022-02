Marrom e o quase encontro com Madonna

Dezenas de turnês levaram artistas e figuras baianas para a Europa na década de 90, e foi numa dessas viagens que Osmar Marrom Martins esteve perto de protagonizar um encontro entre estrelas do entretenimento.

Enquanto a Timbalada se apresentava em Paris, em um casa de shows que não chegava perto do alcance proporcionado pelo Carnaval baiano, a diva do pop Madonna marcava presença em um evento VIP do estilista francês Jean Paul Gaultier em prédio exatamente ao lado. E quem estava lá para cobrir o show da banda baiana? Ele mesmo: Marrom!

E foi nesse acaso que nosso contador de histórias lembra neste 6º episódio do Lado B de Marrom o seu quase (quase mesmo) encontro com a cantora Madonna. Ele revela os bastidores da viagem para a Europa e ainda lembra de um outro encontro - esse, de fato, aconteceu - com um outro grupo brasileiro na Suíça.

Agora, imagine o que teria sido o encontro de Marrom com Madonna. O que ele iria perguntar para a artista se pudesse entrevistá-la? Qual seria a parceria perfeita de bandas ou artistas para a cantora se apresentar aqui na Bahia? Tudo isso você descobre no bate-papo desse mês no Lado B de Marrom.



O programa tem produção de Osmar Marrom Martins e de Vinícius Harfush, que também apresenta e edita este episódio.

Jean Paul Gaultier e Madonna se tornaram grandes amigos e protagonizaram grandes parcerias no mundo da música e da moda (Foto: Twitter / Jean Paul Gaultier)

O podcast Lado B de Marrom traz sempre um bate-papo irreverente sobre cultura. Rock, quadrinhos, futebol, teatro, turismo, cinema. Ou seja: sobre tudo o que Osmar Martins gosta de ver, ouvir e acompanhar e que vai muito além do Axé Music e do Carnaval.

Você pode encontrar o programa aqui, no site do CORREIO, ou no Blog do Marrom. O podcast também está disponível em todos os aplicativos de música: no Spotify, no Deezer, no Anchor, no Google Podcasts ou no Apple Podcasts.





Mas... O que é "podcast"?

Podcast é um programa de áudio, igualzinho a um de rádio. A diferença é que você pode ouvir quando, como e onde quiser. Pode ser no celular, no computador ou na TV. Se quiser, você pode pausar, voltar, adiantar ou pular os trechos, se preferir.

Para ouvir, basta tocar no player que aparecerá dentro da matéria. Ou, se preferir, basta clicar nos links para ouvi-lo no Spotify, no Deezer, no Apple Podcasts ou no Google Podcasts. Também é possível buscar os episódios diretamente nos aplicativos.

O Que a Bahia Quer Saber

O CORREIO produz podcasts desde 2017, quando iniciou o Bate-Pronto Podcast, sobre futebol baiano. Em 2020, lançamos o O Que a Bahia Quer Saber, podcast diário com notícias relevantes para o estado.

Em 2021, o O Que a Bahia Quer Saber volta com formato especial: a cada semana, o leitor (e ouvinte!) terá uma matéria especial, com o padrão do CORREIO de jornalismo, porém explorando toda a riqueza que o áudio pode trazer.