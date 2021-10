Marrom também é BBMP! O título de 1988 e outras histórias sobre o Bahia

Fala sério: você acha que Osmar Marrom Martins torceria para qual time de Salvador? Bahia, é claro!

E ele não é um torcedor qualquer: vai a todos os jogos na Fonte Nova, compra produtos da loja oficial e é sócio do clube há muitos anos. Quer encontrar Marrom? Basta ir à Fonte Nova.

Nesse 3º episódio do novo podcast do CORREIO, O Lado B de Marrom, nosso colunista fala, por exemplo ,sobre o timaço tricolor da década de 70, heptacampeão baiano, que fez ele se apaixonar pelo Esquadrão de Aço e frequentar estádio.

Marrom também esteve na Fonte Nova na semifinal e final do Brasileiro de 1988, quando o tricolor conquistou a sua segunda estrela nacional. E também lembra outros momentos marcantes da história do clube.

De vez em quando, ele também arrisca de comentarista das atuações do Esquadrão. E aí, será que Marrom está gostando da equipe nas mãos de Guto Ferreira? Teve até direito a uma cornetada em cima do presidente, Guilherme Bellintani.

E ainda: Marrom comenta como foi ir à Fonte Nova pela primeira vez desde o começo da pandemia. Foi no duelo contra a Chapecoense, no último domingo (24). E o que esperar do jogo contra o Ceará?

Marrom e o cantor Ricardo Chaves em jogo na Fonte Nova (Foto: Acervo Pessoal)

O podcast Lado B de Marrom traz sempre um bate-papo irreverente sobre cultura. Rock, quadrinhos, futebol, teatro, turismo, cinema. Ou seja: sobre tudo o que Osmar Martins gosta de ver, ouvir e acompanhar e que vai muito além do Axé Music e do Carnaval.

O Que a Bahia Quer Saber

O CORREIO produz podcasts desde 2017, quando iniciou o Bate-Pronto Podcast, sobre futebol baiano. Em 2020, lançamos o O Que a Bahia Quer Saber, podcast diário com notícias relevantes para o estado.

Em 2021, o O Que a Bahia Quer Saber volta com formato especial: a cada semana, o leitor (e ouvinte!) terá uma matéria especial, com o padrão do CORREIO de jornalismo, porém explorando toda a riqueza que o áudio pode trazer.