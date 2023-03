Marrone está namorando assessora que sugeriu cirurgia no rosto

O cantor Marrone, da dupla com Bruno, está de rosto e de namorada nova. O novo amor do sertanejo é a assessora Anna Paula Farfalla, que trabalha no ramo de cirurgia plástica. Ela, inclusive, ajudou o artista no procedimento que ele fez na face.

Segundo o jornal Extra, a loira é uma espécie de "concierge de beleza" (como ela mesma se apresenta nas redes sociais), indicando e ajudando pessoas "a realizarem a tão sonhada cirurgia".

Marrone mostrou a nova namorada no vídeo que fez para falar da cirurgia facial que ele se submeteu na última quarta-feira (8). Nas imagens, os dois aparecem ao lado dos médicos que foram responsáveis pelo procedimento.

"A Ana Paula que cuidou muito de mim do começo da cirurgia até hoje. Uma pessoa muito especial para mim", disse o cantor mostrando a nova companheira.

No mesmo vídeo, ele fala sobre estar feliz com o resultado da cirurgia. "Ficou excelente, lindo e maravilhoso", comemorou.

Os dois assumiram publicamente o namoro também na quarta, durante o programa "Fofocalizando", do SBT. O último namoro público de Marrone foi em 2021, com Fernanda Tetzner

Marrone foi casado por três anos com Nathália Portes. Os dois se separaram em 2014 em meio a rumores de traição. De lá pra cá, ele namorou a blogueira de moda Tati Benevides e a nutricionista Fernanda Di Lima.