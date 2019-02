Marta comemora aniversário com promessa de se dedicar à família

Marta completa 33 anos nesta sexta-feira (19), e afirmou que vai se dedicar mais à família neste ano. Uma frase que seria vista como normal por qualquer falante, mas saindo da melhor jogadora de futebol do mundo abriu caminho para especulações sobre o futuro da craque.

Isso porque Marta joga no Orlando Pride, dos Estados Unidos, enquanto a família mora em Alagoas. A meia-atacante, no entanto, não fez nenhuma afirmação relacionada a trocar de time nem a se aposentar.

“Comunico a todos uma decisão importante: este ano, vou me dedicar à minha família. Afinal, família vem sempre em primeiro lugar. Obrigada pelo apoio de sempre”. O time dela republicou a mensagem acrescentando: "Nós sabemos que somos uma família para você".

O Brasil vai disputar um torneio nos Estados Unidos a partir do dia 27 e conta com sua principal jogadora. Em junho tem Copa do Mundo, na França. A seleção está no grupo C, junto com Jamaica, Austrália e Itália.