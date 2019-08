Marta sofre lesão e é cortada da Seleção Brasileira

Pia Sundhage não vai contar com a principal jogadora do Brasil em sua estreia no comando da Seleção Brasileira Feminina de futebol. Nesta segunda-feira (26), a Confederação Brasileira de Futebol anunciou o corte de Marta, que sofreu uma lesão enquanto defendia o Orlando Pride em partida contra o Washington Spirit.

Em comunicado oficial, a CBF afirmou que a camisa 10 foi examinada pelo departamento médico da equipe estadunidense e os exames de imagem apontaram uma lesão de grau 2 na coxa esquerda de Marta.

No último domingo (25), Pia Sundhage já tinha sofrido uma outra baixa: a volante Thaisa, do Real Madrid, também sofreu contusão na perna esquerda, do mesmo grau que Marta. Para a vaga da volante, Pia convocou Aline Milene, da Ferroviária.

O Brasil disputa um torneio amistoso junto às seleções do Chile, Costa Rica e Argentina. A seleção enfrenta o time argentino na próxima quinta-feira (29), às 21h30, no Pacaembu.

Antes, às 19 horas do mesmo dia, Costa Rica e Chile se enfrentam. Os dois vencedores passam automaticamente para a final, no domingo, às 13 horas. Em consequência, as duas equipes que perderem irão disputar o terceiro lugar, às 10h30.