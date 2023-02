Marta Suplicy desembarca em Salvador e prestigia festa para Iemanjá no Rio Vermelho  

estida de azul e branco, cores de Iemanjá, a ex-senadora e atual secretária de Relações Internacionais de São Paulo, Marta Suplicy, acompanhou de perto as celebrações em homenagem a orixá nesta quinta-feira, em Salvador. Ao lado do marido, o empresário Márcio Toledo, Marta prestigiou a festa de Itamar Musse, no Rio Vermelho.

“Eu queria que todo brasileiro pudesse estar aqui para usufruir do astral baiano, porque só aqui para se fazer uma festa com tanta gente divertida, alegre, com esse clima maravilhoso. A comemoração aqui é única no Brasil", disse Suplicy.

Marta Suplicy circulou por Salvador com o marido, o empresário Márcio Toledo (Foto: Elias Dantas/ Alô Alô Bahia)





Todos os anos, cabe à Vanessa e Itamar Musse realizar a festa mais concorrida e sofisticada em homenagem a Iemanjá no dois de fevereiro. Após a pausa no evento por conta da pandemia, o casal retomou a tradição, recebendo políticos, empresários, artistas e formadores de opinião em seu antiquário, localizado no Rio Vermelho. Em 2021, o antiquário de Itamar foi destaque da revista americana Forbes. No artigo, a publicação destacou que a galeria só atende com hora marcada e é especializada em arte sacra e estátuas que representam séculos da história brasileira. Fotos de Elias Dantas/ Alô Alô Bahia

Itamarzinho, Vanessa e Itamar Musse. Gilberto Gil. Antonio Carlos Júnior

Dois de Fevereiro

ACM Neto sempre foi um entusiasta das festas populares da Bahia, sendo a dedicada à Iemanjá uma de suas prediletas. O ex-prefeito de Salvador e secretário-geral do União Brasil comemorou o retorno, depois do período da pandemia, do evento de rua que reúne milhares de baianos e turistas. O político participou, na tarde desta quinta-feira (2), das homenagens a orixá na festa de Itamar Musse, no Rio Vermelho. “É uma grande alegria estar voltando a viver essa emoção do Dois de Fevereiro, celebrando Iemanjá neste dia importante para todos nós baianos, especialmente aqui em Salvador”, afirmou ACM Neto.

ACM Neto (Foto: Elias Dantas/ Alô Alô Bahia.)













Quem vem

O empresário e economista Renato Breia, sócio-fundador da casa de análise de investimentos Nord Wealth, vem a Salvador na próxima semana por um bom motivo. Na cidade, irá prestigiar a festa de Carnaval do portal Alô Alô Bahia. O evento, apenas para convidados, será realizado no dia 09 de fevereiro, na Casa do Carnaval, no Centro Histórico. Namorado da apresentadora Luciana Gimenez, Breia passará menos de dois dias na cidade e, em seguida, voltará para o Carnaval.

Renato Breia (Foto: divulgação)









Expertise em conexões

A ROTHA4U, frente de experiências dos relações-públicas Rodrigo Almeida e Thainá Pitta, está junto ao portal Alô Alô na próxima edição do Alô Alô Folia, evento carnavalesco que acontecerá no próximo dia 9 de fevereiro, na Casa do Carnaval - Centro Histórico de Salvador. Responsáveis por uma seleta lista de convidados, a ROTHA4U promete unir a sua expertise em conexões, à promoção de uma experiência única no evento. “Os convidados serão estimulados a unir criatividade, arte e solidariedade, na mais seleta e esperada festa abre-alas do carnaval de Salvador”, revela Thainá Pitta. Para Rodrigo Almeida, a união entre ROTHA4U e Alô Alô reforça a expertise da empresa em enunciativas e negócios de impacto nacional. “Estamos reunindo um time especial de artistas, empresários e formadores de opinião com presença nacional. Em Salvador damos o pontapé de um carnaval que se estenderá até o Rio de Janeiro. Aguardem!”, conclui.

Rodrigo Almeida e Thainá Pitta (Foto: divulgação)











Homenagem

Executiva baiana radicada em São Paulo, Ju Ferraz foi homenageada por Marlon Gama e Karine Queiroz nesta sexta-feira durante sunset na casa do arquiteto, em Salvador. Sócia da Holding Clube, Ju estará à frente de uma série de ações e eventos no Carnaval 2023. Na ocasião, ela celebrou mais uma conquista. Há quatro dias, ela passou a ter uma coluna fixa na Forbes Mulher. “Estou muito emocionada com tanto carinho e apoio por esse novo momento”, nos disse.

Projeto na Bahia

A designer paulista Chris Hamoui, um dos grandes nomes brasileiros do ramo, esteve durante a semana em Salvador. Ela chegou à cidade na quarta-feira para a entrega do seu primeiro projeto na Bahia, que conta com móveis e objetos da LM Home e Artefacto. Sem revelar detalhes do trabalho, ela revelou que está expandindo a sua área de atuação no Brasil. “Tenho muita procura em lugares como México, Miami, Nova York e Portugal, mas estamos também atendendo muitos clientes aqui no Brasil de fora de São Paulo. Como priorizamos sempre a personalização, o foco agora está no nacional”, afirmou.

Chris Hamoui. (Foto: Marcela Barros/ divulgação)