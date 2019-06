Marta treina com grupo, mas escalação ainda é incerta

Fora da estreia do Brasil no Mundial Feminino, a atacante Marta mostrou evolução nos últimos dias, mas não tem garantida a presença na segunda partida da seleção na França, contra a Austrália, na quinta-feira (13). Nesta quarta (12), o técnico Vadão evitou confirmar a escalação da principal jogadora da equipe.



"Ela tem chance (de jogar)? Tem chance. Treinou e tem chance. Mas isso ainda será resolvido em conjunto. Vamos fazer uma reunião hoje ou amanhã (quinta), para decidir como ela vai se sentir. Ela tem respondido bem ao tratamento. Agora depende de uma conversa de todos nós, inclusive com a própria Marta", disse o treinador.



Eleita a melhor do mundo pela Fifa, Marta sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda há cerca de três semanas, na cidade portuguesa de Portimão, onde a seleção brasileira encerrou a sua preparação para o Mundial. Ela chegou a ser cotada para jogar na estreia, na vitória sobre a Jamaica por 3x0, no domingo (9), mas acabou de fora da partida.



Nos últimos dias, a jogadora vem mostrando evolução física. "Ela tem respondido muito bem ao treinamento", afirmou Vadão, que praticamente dá como certa a presença da jogadora na partida. No entanto, não sabe se escalaria Marta como titular.



"Se você pensar em iniciar com a Marta e tirar para não correr risco quando estiver cansada, como fizemos com Bia e Cristiane.. Ou deixamos para o segundo tempo. Mas também não se sabe como vai ser . Bom seria se tivéssemos uma situação confortável. Neste caso, sempre haverá um risco pelo pouco tempo de treinamento", comentou.



Após vencer com facilidade a Jamaica, equipe mais fraca do Grupo C, a seleção brasileira terá pela frente a Austrália, que é considerado o time mais forte da chave, apesar da derrota na estreia para a Itália por 2x1. Por conta do inesperado revés, a equipe australiana deve se tornar um rival ainda mais difícil para o Brasil nessa quinta.