Martagão Gesteira recebe doação de 3,2 toneladas de alimentos e itens de higiene pessoal

Com estoque baixo, o Hospital Martagão Gesteira recebeu, nesta quarta-feira (22), mais de três toneladas de alimentos, itens de higiene pessoal e limpeza. A doação é resultado de uma ação de arrecadação denominada Drive Thru Solidário, que faz parte da campanha #UmaRedePorTodos – iniciativa da Rede Bahia, em parceria com a Prefeitura de Salvador.

“Neste momento de pandemia, as doações regulares diminuíram bastante. Então, nos enche de esperança e felicidade serMos contemplados com ações como estas, que provam que os baianos estão atentos e dispostos a ajudar aqueles que precisam. O Martagão precisa muito de doações para atender ao grande número de pacientes que recebemos para tratamento. Temos um déficit operacional mensal, que só consegue ser coberto com esse tipo apoio”, ressalta a diretora do Martagão, Érica Oliveira.

A diretora lembra, ainda, que o Martagão está com uma campanha vigente pedindo doações à pessoas e empresas. “Nossa missão, que é oferecer saúde às crianças da Bahia, tem que ser mantida em qualquer cenário. É o nosso compromisso”, acrescenta. Nesta semana, a Prefeitura abriu mais 10 leitos de UTI exclusivos para casos de crianças com Covid-19 no Martagão.

“Estamos também atuando contra essa pandemia e tratando os pacientes que necessitarem de acompanhamento médico”, frisa Erica. Além da UTI, o hospital também destinou uma enfermaria especificamente para estes casos e já está atendendo pacientes com casos confirmados e suspeitos.

Para participar da campanha do Martagão, as doações podem ser feitas por meio de transferências bancárias nas contas disponibilizadas no site do hospital ou por meio da plataforma Kickante (kickante.com.br/martagao).

Para mais informações sobre as doações financeiras: (71) 3032-3773 ou www.martagaogesteira.org.br/doe-agora.