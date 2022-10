Martagão lança campanha para arrecadar doações

A campanha de final de ano do Hospital Martagão Gesteira foi apresentada nesta segunda-feira (24) com o objetivo de ajudar o hospital exclusivamente pediátrico e de alta complexidade que atende mais de 80 mil crianças de todo o estado em 28 especialidades médicas.



A instituição pede que os baianos doem e passem a fazer parte da rede de “Amigos do Martagão”, doadores regulares que ajudam mensalmente com diferentes valores.



“Todos os anos, aproximadamente de outubro a dezembro, o Martagão vem a público pedir à sociedade que nos ajude com doações. Precisamos arrecadar recursos para tentar cobrir o déficit mensal de R$ 700 mil e fechar as contas do ano. Cada ajuda, independentemente do valor, é uma contribuição muito importante para a causa da saúde da criança”, afirma o superintendente geral da Liga Álvaro Bahia (mantenedora do Martagão), Carlos Emanuel Melo.



A campanha tem o mote “Esperança, é o que temos para hoje”. Para ajudar, os baianos podem fazer doações via Pix (por meio da chave doeagora@martagaogesteira.org.br) ou pelo site da instituição filantrópica.



É possível, ainda, se tornar um “Amigo do Martagão” e passar a ajudar mensalmente o hospital, referência em especialidades como oncologia, neurologia e cardiologia, entre outras. Mais informações podem ser obtidas por meio dos telefones: (71) 3032-3773 / 981462315 (whatsapp).