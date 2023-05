Martin Scorsese anuncia outro filme sobre Jesus Cristo

Mais de 30 anos após dirigir A Última Tentação de Cristo, Martin Scorsese anunciou que vai fazer outro filme sobre Jesus Cristo. De acordo com a Variety, o cineasta revelou que se encontrou com o papa Francisco durante uma turnê pela Itália após sua participação no Festival de Cannes.

“Respondi ao apelo do Papa aos artistas da única maneira que sei: imaginando e escrevendo um roteiro para um filme sobre Jesus”, disse Scorsese em uma conferência realizada no Vaticano. E estou prestes a começar a fazê-lo”, disse o diretor, que esteve no festival de cinema no balneário francês para lançar seu novo projeto, Killers of the Flower Moon, o sexto realizado com Leonardo DiCaprio. A obra ainda não tem data no Brasil para estrear no Brasil, mas deverá ser em outubro.

Falando sobre a visita de Scorsese, Antonio Spadaro, editor da publicação La Civiltà Cattolica, que organizou o evento, observou que o diretor falou longamente sobre “seus filmes, anedotas pessoais” e sua relação com o cristianismo.

Um dos trabalhos em que ele se concentrou foi A Última Tentação de Cristo, de 1988, estrelado por Willem Dafoe como a figura religiosa titular. A história segue Jesus de Nazaré enquanto ele está preso entre escolher o que quer e seguir o plano de Deus para ele. Outros projetos que foram discutidos incluem O Evangelho Segundo São Mateus e o Silêncio.