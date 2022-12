Martínez tatua taça em parte do corpo que salvou a Argentina

Um dos heróis da Argentina na conquista do tricampeonato mundial, o goleiro Emiliano Martínez marcou na pele a taça da Copa do Mundo. Dibu, como é chamado pelos companheiros, fez o desenho do troféu no lugar em que fez uma defesa milagrosa quando o jogo contra a França estava empatado em 3x3.

Martínez fez tatuagem da taça da Copa do Mundo na perna (Foto: Reprodução)

A imagem foi postada nas redes sociais e mostra a tatuagem na perna esquerda do jogador, no mesmo local em que a bola bateu após o chute de Kolo Muani, na prorrogação. O tento poderia ter dado o título à seleção francesa.

Martínez também brilhou nos pênaltis e ajudou a sua a equipe a faturar o título na Copa do Catar. O goleiro foi eleito o melhor da posição no Mundial.