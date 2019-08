Martinho da Vila lança livro de crônicas na Flipelô

O ano passado foi muito marcante na vida do cantor e compositor Martinho da Vila. O sambista da Vila Isabel completou 80 anos, lançou um disco e finalizou o livro 2018 – Crônicas de um Ano Atípico, que lança hoje em Salvador, na Flipelô.

“Coloquei o ponto final no dia 31 de dezembro”, conta Martinho, que participa hoje da mesa Literatura que dá Samba, às 18h, no Teatro Sesc- Senac Pelourinho. Martinho divide o bate-papo com a escritora carioca Helena Theodoro e falará de seus textos, músicas e boas histórias, principalmente sobre a relação com a Bahia.



“Já andei muito pela Bahia e sou cidadão baiano”, brinca o cantor, que destaca a importância de uma festa literária no Pelourinho. “Hoje é um lugar de festa, mas já foi um lugar de muita dor”, pontua.



No livro, Martinho fala, com o humor e a leveza, de temas que marcaram sua vida no ano passado - das comemorações de aniversário ao assassinato de Marielle Franco e a prisão do ex-presidente Lula. “Gosto muito da crônica, porque ela traz relatos dos acontecimentos, e nelas nos colocamos no lugar do leitor”, afirma.



Livro: 2018 – Crônicas de um Ano Atípico (Editora Kapulana, R$ 46, 104 páginas).